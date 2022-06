Aurelius Aktie - hält sich an den derzeit schwierigen Börsenzeiten noch relativ gut. "Natürlich" weit entfernt vom NAV - zuletzt 36,11 EUR - es fehlten die Exit's, die den Erfolg der Aurelius letztendlich "bestätigen" können. Da gab es die passende "Antwort" am 13.06. - ein Exit und die Ankündigung weiterer Exits. Aber bevor der Markt mit Spekulationen über mögliche weitere Exitkandidaten "Zeit verbringt", liefert Aurelius heute direkt im Doppelschlag den Einstieg in einen lukrativen Markt. Das mit dem Anspruch "einen führenden Anbieter" in Deutschland zu bilden, der kombiniert bereits jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...