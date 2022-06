Audi verklagt chinesischen Elektroautobauer Nio

Werbung



Der chinesische Elektroautobauer Nio hat mit einem Rechtsstreit mit Audi zu kämpfen. Mitten in der Expansion von Nio am deutschen Markt beanstandet Audi Verletzungen gegen das Markenrecht. Außerdem: Relative Stärke und Momentum mit dem Trendkompass nutzen!



Der Newcomer Nio setzte in der Vergangenheit neue Maßstäbe innerhalb des Elektroautosegments. Tesla und andere Marken sahen den chinesischen Autohersteller auf internationaler Ebene als ernsthafte Konkurrenz. Dennoch läuft die aktuelle Expansion am deutschen Markt nicht konfliktfrei. Konkret erkennt Audi zwei Nio-SUV Modelle ES6 und ES8 markenrechtliche Verletzung und reichte nun am Münchner Gericht Klage ein. Beide Unternehmen halten sich zu dem laufenden Verfahren bedeckt. Audi begründet die Klage mit dem Bestreben eines umfassenden Schutzes seiner Markenrechte. Nio hingegen lässt über einen Sprecher das Verfahren als unerwartetes Störfeuer bei der aktuellen Marktexpansion bezeichnen.





