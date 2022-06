Probleme auf dem Weg zur Zulassung und bei den Liefervereinbarungen für den Corona-Impfstoff haben die Aktie von Valneva zuletzt schwer belastet. Doch der europäische Impfstoff-Entwickler meldet sich am Montag eindrucksvoll bei einem anderen wichtigen Programm zurück und holt Pfizer als Großaktionär an Bord.Der neue Deal mit dem Pharma-Riesen betrifft den Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten. Pfizer wird insgesamt 90,5 Millionen Euro in Valneva investieren und damit eine Beteiligung von gut acht ...

