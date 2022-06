Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy startet Bau des ersten von 32 MWp an für dieses Jahr geplanten Solarprojekten in Rumänien

- Das Unternehmen hat den Grundstein beginnt den Bau des ersten PV-Kraftwerks in Rumänien mit einer Erzeugungskapazität von 5,7 MWp. Bis Ende 2022 sollen Projekte mit insgesamt 32 MWp in Rumänien entstehen, womit sich das Gesamtportfolio des Unternehmens auf über 120 MWp erhöhen wird. Die derzeitige Projektentwicklungspipeline in Rumänien umfasst mehr als 235 MWp.- Nach Fertigstellung des neuen PV-Kraftwerks wird das IPP-Portfolio von Photon Energy auf 89 Kraftwerke mit einer Gesamterzeugungskapazität von 97,6 MWp anwachsen. Über 80 MWp dieser Kapazität werden dann sauberen Strom direkt über den Energiemarkt verkaufen.- Das Kraftwerk wird voraussichtlich 8,7 GWh erneuerbare ...

