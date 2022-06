DJ HPS Home Power Solutions tritt dem UN Global Compact bei

HPS Home Power Solutions tritt dem UN Global Compact bei

Berlin, 20. Juni 2022 - HPS Home Power Solutions (HPS), der weltweit führende Anbieter von Ganzjahres-Stromspeichern auf Basis von grünem Wasserstoff für Gebäude, ist dem UN Global Compact, der weltweit größten und wichtigsten Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung beigetreten. Damit bekennt sich das Unternehmen nicht nur zu nachhaltigen Werten, sondern verpflichtet sich auch, die zehn universellen Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung zu achten und zu fördern. Zudem folgt das Unternehmen den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen. HPS hat sich verpflichtet, jährlich über die Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit zu berichten. "Mit dem Ganzjahres-Stromspeicher picea leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz. Der Einsatz ermöglicht Privathaushalten und Gewerbetreibenden, die Stromversorgung ganzjährig weitgehend über erneuerbare Energie zu sichern. Neben den Umwelt- und Klimazielen liegt uns im Besonderen auch unsere gesellschaftliche und soziale Verantwortung am Herzen. Der Beitritt zum UN Global Compact ist daher ein logischer Schritt. Wir bekräftigen damit unseren ganzheitlichen Ansatz für das nachhaltige Handeln", erläutert Zeyad Abul-Ella, Gründer und Vorstandsvorsitzender von HPS. Der UN Global Compact wurde 2000 auf Initiative des damaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan gegründet. Die UN-Initiative zählt heute verteilt über alle Branchen und Organisationen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft hinweg über 19.000 Mitglieder. In Deutschland liegt die Zahl der Mitglieds-Unternehmen bei über 740. Über HPS Home Power Solutions AG HPS ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von integrierten Energiespeichersystemen auf Basis von grünem Wasserstoff für Eigenheime, Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbeimmobilien. Mit dem hochinnovativen Ganzjahres-Stromspeicher picea adressiert HPS Schlüsselbereiche der Energiewende. Nutzer können CO[2]-frei Energie erzeugen, speichern und Gebäude ganzjährig mit Strom und Wärme versorgen. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet. Es steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Stromversorgung. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.homepowersolutions.de. Anfragen an die HPS Home Power Solutions AG Nils Boenigk (Public Affairs & Public Relations) Tel.: +49 30 235914-704 E-Mail: nbo@homepowersolutions.de

