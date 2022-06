Die wichtigsten Nachrichten des Tages in der schnellen Übersicht. Heute mit Bitcoin, Airbus und den Notenbanken. FRANKREICH/PARLAMENTSWAHL - Schwerer Rückschlag für Präsident Emmanuel Macron nur wenige Wochen nach seiner Wiederwahl: Bei der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich hat sein Lager die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung klar verloren. Damit wird es für Macron, der sich auch eine stärkere Integration Europas auf die Fahnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...