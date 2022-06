Es hatte so gut ausgesehen vor dem Aktiensplit, doch mittlerweile hat Amazon alle Gewinne seit dem Tief wieder abgegeben. Nun muss schnell eine Gegenbewegung kommen, sonst droht die psychologisch wichtige 100-Dollar-Marke zu reißen. Die Kursentwicklung steht in totalem Kontrast zu den Kurszielen der Analysten.Hält die 100 Dollar nicht, steht als nächstes der Test der Unterstützungszone im Bereich 93,50/95 Dollar an. Ein Dip unter diese Marke könnte im Worst-Case einen Abverkauf bis auf das Verlaufstief ...

