DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH mit positivem Start in das Geschäftsjahr 2022



20.06.2022 / 10:00

Lüneburg, 20. Juni 2022 - Die DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH verzeichnete einen gelungenen Auftakt in das Geschäftsjahr 2022. Aufgrund der allgemein wieder anziehenden Nachfrage und der Rückkehr zum gewohnten Verbraucherverhalten infolge der gelockerten Kontaktbeschränkungen wurde im 1. Quartal 2022 ein Umsatz in Höhe von 59,5 Mio. Euro (1. Quartal 2021: 51,5 Mio. Euro) erzielt. Positiv entwickelten sich auch die Ertragskennzahlen, die mit einem EBITDA von 4,1 Mio. Euro und einem EBIT von 1,4 Mio. Euro ebenfalls über den Werten des Vorjahresquartals lagen. Für den weiteren Jahresverlauf 2022 geht das Unternehmen davon aus, dass das Geschäft mit Fruchtschnitten, Müslis und Drinks zulegen wird, vor allem bei den pflanzlichen Drinks, da dieser Trend unverändert anhält. Nach einem wesentlich von der Corona-Pandemie geprägten Geschäftsjahr 2021 erwartet die DE-VAU-GE, im Geschäftsjahr 2022 sowohl Umsatz als auch Ertrag im Vergleich zum Vorjahr steigern zu können.



Zur Finanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere im Bereich der pflanzlichen Drinks, prüft das Unternehmen aktuell verschiedene Optionen, zu der auch eine weitere Privatplatzierung der 6,5 % Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A289C55) gehört. Vor diesem Hintergrund wurde die Quirin Privatbank AG mit der Durchführung eines Markt-Soundings beauftragt, damit die Geschäftsführung die endgültige Finanzierungsentscheidung auf Grundlage des Investoren-Feedbacks und des vorherrschenden Marktumfelds treffen kann.



Kontakt:

Harald Arndt

DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH

04131/985-123

harald.arndt@de-vau-ge.de



Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de

