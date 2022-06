Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen und v.a. südeuropäische Papiere haben sich am Freitag deutlich erholt, so die Analysten der Nord LB.Marktteilnehmer hätten auf ein Treffen von EZB-Präsidentin Lagarde mit den EU-Finanzministern zum geplanten neuen Instrument zur Begrenzung der Anleihespreads verwiesen. Dank einer Gegenbewegung auf die teils heftigen Verluste in den vergangenen Tagen hätten auch die Kurse der US-Staatsanleihen zum Wochenschluss zugelegt. ...

