Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nervosität an den Finanzmärkten ist nach den Turbulenzen der letzten Tage und Wochen weiterhin hoch, auch wenn es am Freitag zu einer kleinen Beruhigung gekommen ist, berichten die Analysten der Helaba.Während sich die Notenbanken der Inflationsbekämpfung verschrieben hätten und deutlich gegensteuern würden, seien an den Finanzmärkten neben Zinssorgen auch konjunkturelle Risiken präsent. Dies trage zu einer Stabilisierung der Inflationserwartungen bei, sodass von dieser Seite der Druck auf die Notenbanken nicht noch größer werde. Bezüglich der konjunkturellen Aspekte sei darauf hingewiesen, dass es vonseiten der Unternehmensumfragen noch keine klaren Hinweise auf eine deutliche Abkühlung der wirtschaftlichen Dynamik gebe, wenngleich erste regionale Stimmungsumfragen in den USA enttäuscht hätten. Neue Informationen dazu hätten Einfluss auf die Zinserwartungen und würden mit Aufmerksamkeit verfolgt. ...

