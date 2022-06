Calw (ots) -Nach dem Erfolg der goldenen Augenpads in den vergangenen zwei Jahren, lanciert der Naturkosmetikhersteller ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty das limitierte goldene Körperöl gemeinsam mit Farina Opoku, auch bekannt als NovaLanaLove. Das Körperöl wie auch die goldenen Augenpads werden ab dem 19. Juni 2022 für kurze Zeit erneut im Handel und Online erhältlich sein.Farina Opoku zählt zu den erfolgreichsten InfluencerInnen Deutschlands und hat 1,7 Millionen FollowerInnen auf Instagram. Sie veröffentlicht seit 2014 auf ihren Social-Media-Profilen Beiträge zu den Themen Beauty, Fashion, Lifestyle und Travel und ist genauso lange überzeugte Verwenderin der ANNEMARIE BÖRLIND Produkte.Zu ihrem 30. Geburtstag überraschte ANNEMARIE BÖRLIND Farina mit einer individuellen Kreation des BODY CARE Körperöls - eines ihrer Lieblingsprodukte. Passend zu Farinas Lieblingsfarbe enthielt die Geburtstags-Edition goldene Glitzerpartikel. Die Begeisterung für ihr eigenes Körperöl wollte Farina Opoku mit ihrer Community teilen, weswegen das Produkt nun offiziell lanciert wird.Die gemeinsam mit Farina Opoku entwickelten, limitierten goldenen Augenpads sind das goldene Pendant zum Bestseller der Marke, den Hyaluron Augenpads. Für die gemeinsame Co-Creation wurden ANNEMARIE BÖRLIND und NovaLanaLove bereits mit zahlreichen Awards ausgezeichnet. Darunter der Deutsche Preis für Onlinekommunikation, der Deutsche Marken-Award sowie erst kürzlich der German Brand Award.Über ANNEMARIE BÖRLIND: Das im Schwarzwald ansässige und produzierende Familienunternehmen Börlind wurde 1959 gegründet. Mittlerweile wird das Unternehmen von den Geschwistern Nicolas und Alicia Lindner, der dritten Generation, geführt. Börlind hat Nachhaltigkeit seit jeher fest in der Unternehmensphilosophie verankert und zählt zudem zu den führenden Naturkosmetikherstellern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:BÖRLIND GmbHKatrin StockingerHead of Communication+49 (0)7051 6000-971presse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109254/5252031