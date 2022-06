Der Kryptomarkt startet am Montag mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche, hatte am Wochenende aber erneut mit heftigen Turbulenzen zu kämpfen. Bitcoin und Ethereum sind dabei unter wichtige Chartmarken und auf neue Mehrjahrestiefs gefallen. Ob der Boden damit nun endlich erreicht ist, da gehen die Meinungen allerdings auseinander.Nachdem der Bitcoin am Samstagvormittag die charttechnisch und psychologisch wichtige Marke von 20.000 Dollar unterschritten hatte, ist er im Tagesverlauf noch bis auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...