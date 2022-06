Sell in May & go away wäre diese Saison einmal mehr richtig gewesen. Was derzeit an den Börsen abläuft, ist geradezu zum Abwinken. Aber es geht auch anders. Kaum hat man sich versehen, lagen die Märkte auch mal 3% am Tag aus dem Stand heraus im Minus. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Platzierungsambitionen - sowohl von Debütanten wie auch von Refinanzierern. Letztere haben aber häufig keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...