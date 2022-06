Frankfurt am Main (ots) -- Mit DPS bieten Banken ihren Kund:innen ein digitales Nutzungserlebnis - und bleiben so zukunftsfähig.- Visa DPS ist ein vollständiger Issuer Processing Service, der nahtlos in die Systeme von Visa integriert ist.- Die DKB ist die erste Bank in Europa, die den Processing Service Visa DPS nutzt.Visa bringt seinen Issuer Processing Service nach Europa. Als erstes Finanzinstitut in Europa überhaupt führt die Deutsche Kreditbank AG (DKB) den Service ein und wickelt das Processing von Visa Debit-Transaktionen über Visa DPS ab. Visa DPS ist einer der größten Zahlungsabwickler für Visa Transaktionen weltweit und sorgt für schnelle, sichere und korrekte Zahlungen zwischen Händlern, Händlerbanken und kartenausgebenden Banken. Mit mehr als 44 Milliarden Transaktionen pro Jahr wickelt Visa DPS über 50 Prozent aller Visa Debit Transaktionen in den USA ab. Die bewährte Lösung wird von US-Banken bereits seit mehr als 20 Jahren eingesetzt.Visa DPS gewährleistet ein hohes Maß an IndividualisierungMit dem Issuer Processing Service können Banken ihre Kartenzahlungsabwicklung entsprechend den neuesten technologischen Entwicklungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Sicherheit und digitales Bezahlerlebnis für Verbraucher:innen gestalten. Zudem wird den Banken ein hohes Maß an Individualisierung ermöglicht - sowohl bei Transaktionen als auch beim Kartenmanagement. Mithilfe von APIs können Visa Partnerbanken Visa DPS einfach in ihre bestehende Infrastruktur integrieren und sich dabei auf die erstklassigen Sicherheitsfunktionen von Visa verlassen. Weltweit unterstützt Visa DPS mehrere Netzwerke - in den europäischen Märkten werden die Dienste in Zukunft netzwerkagnostisch sein."Die Bereitstellung von Mehrwertdiensten für unsere Partner ist ein wichtiger Teil unserer Strategie in Zentraleuropa. Die Einführung von Visa DPS ist ein hervorragendes Beispiel dafür und zeigt, dass Visa weit mehr bietet als die Kredit- oder Debitkarte. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der DKB nicht nur eine langjährige Partnerin, sondern auch eine echte Innovationsführerin der Branche als erste Nutzerin unseres Issuer Processing Service in Europa gewinnen konnten. Mit Visa DPS können unsere Partner alle Vorteile von Visa Debit nutzen und ihren Kundinnen und Kunden ein umfassendes Kartenerlebnis bieten, während sie gleichzeitig ihre Profitabilität verbessern können und ihre Portfolios aufwerten", sagt Albrecht Kiel, Regional Managing Director für Zentraleuropa bei Visa.Tilo Hacke, Vorstandsmitglied der DKB: "Durch die Einführung des in den USA bereits sehr bewährten Services Visa DPS erhoffen wir uns für unsere mehr als fünf Millionen DKB-Kund:innen ein noch besseres Nutzungserlebnis im Zahlungsverkehr. Individualisierbare Features rund um unser neues top-of-wallet Produkt, der Visa Debitkarte und eine noch höhere Sicherheit in der tagtäglichen Nutzung machen unser Angebot dank Visa DPS zukünftig noch attraktiver."Vorteile für FinanzinstituteDPS unterstützt digitale Karten, die für modernes Banking entwickelt wurden - einschließlich sofortiger digitaler Kartenausgabe, Verwaltung von Karten- und Kontodaten und PCI-konformer APIs. Darüber hinaus kann Visa DPS die Leistung und die Profitabilität von Kartenausgabesystemen verbessern und die Betrugsraten senken. "Unsere Erfahrung zeigt, dass kartenausgebende Finanzinstitute in den USA dank Visa DPS eine um 25 Prozent[1] niedrigere Betrugsrate aufweisen als kartenausgebende Finanzinstitute, die Visa DPS nicht nutzen. Visa DPS trägt dazu bei, dass unsere Partner zukunftsfähig bleiben, digital aufgestellt sind und die Bedürfnisse moderner Verbraucherinnen und Verbraucher rund um die Uhr erfüllen können", sagt Frank Reuter, Head of Visa DPS Europe bei Visa. Dank API-basierter Interaktionen und vollständig verwalteter Netzwerkkonformität senkt der Dienst darüber hinaus die Kosten für die Anpassung des Processing Service.Visa DPS kann mit anderen Visa APIs und Lösungen kombiniert werden, um das Erlebnis für Karteninhaber:innen weiter zu personalisieren, z. B. mit dem Visa Account Updater, Visa Transaction Control, Visa Campaign Solutions und dem Visa Token Service.Verbessertes Zahlungserlebnis für Konsument:innenVerbraucher:innen profitieren von einer funktionsreichen Debitkarte mit Features wie digitalem Kartenmanagement, Limiteinrichtung, Ausgabenübersicht, Kartensperrung und Wahl einer Wunsch-PIN. Letztendlich profitieren die Karteninhaber:innen von einer erhöhten Sicherheit und einem besseren Nutzungserlebnis beim Bezahlen mit Visa Debit - egal wo, wie und wann sie bezahlen.[1] Stand: Ende des Kalenderjahres 2021.Über VisaVisa ist ein weltweit führendes Netzwerk für digitales Bezahlen, das Transaktionen zwischen Verbraucher:innen, Händlern, Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionen ermöglicht. Unsere Mission ist es, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften erfolgreich sein können. Wir glauben, dass eine Wirtschaft, die alle Menschen miteinbezieht, auch alle voranbringt, und sehen diesen Zugang als Voraussetzung für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website (https://www.visa.de/), dem Visa Blog (https://www.visa.de/visa-everywhere/blog.html)und @Visa_DE (https://twitter.com/Visa_DE).Über die DKBDie Deutsche Kreditbank AG (DKB) mit Hauptsitz in Berlin ist Teil der BayernLB-Gruppe und betreut mit ihren knapp 5.000 Mitarbeitenden Geschäfts- und Privatkund*innen. Mit einer Bilanzsumme von 134,9 Mrd. Euro zählt sie zu den Top-20-Banken Deutschlands. Mehr als 5 Millionen Menschen sind Kund*innen der DKB. Sie wickeln ihre Bankgeschäfte bequem und sicher online ab. Die DKB-Branchenexpert*innen betreuen die Geschäftskund*innen persönlich an 25 DKB-Standorten deutschlandweit. Als Partnerin von Unternehmen und Kommunen hat sich die Bank frühzeitig auf zukunftsträchtige Branchen in Deutschland spezialisiert: Wohnen, Gesundheit, Pflege, Bildung, Landwirtschaft, Infrastruktur und Erneuerbare Energien. In vielen dieser Wirtschaftszweige gehört die DKB zu den Marktführern. 