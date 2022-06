Europas erstes größeres IPO seit dem Beginn der Ukraine-Kriegs nimmt Formen an. Am Montag gab Industrie De Nora die Preisspanne für den geplanten Börsengang an der Euronext Mailand bekannt. Das schwierige Umfeld zwang den italienischen Wasserstoff-Konzern und Thyssenkrupp-Partner allerdings zu Abstrichen bei der Bewertung.Zwischen 13,50 und 16,50 Euro das Stück will Industrie De Nora die Aktien platzieren. In der Spitze käme das Unternehmen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,3 Milliarden ...

