Unternehmen: CLIQ Digital AG

ISIN: DE000A0HHJR3



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.06.2022

Kursziel: 70,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



CLIQ erhöht Guidance und stellt strategische Meilensteine vor

CLIQ hat jüngst die Jahresziele 2022 deutlich angehoben und im Rahmen eines strategischen Updates die nächsten Meilensteine vorgestellt.

Guidance auf Umsatz- und Ergebnisebene spürbar erhöht: Da CLIQ eine unverändert hohe Nachfrage nach seinen digitalen Entertainment-Produkten verzeichnet, erhöhte der Vorstand die Jahresziele 2022. Demnach soll der Umsatz nun "mehr als 250 Mio. Euro" betragen (zuvor: mehr als 210 Mio. Euro) und das EBITDA "voraussichtlich 38,0 Mio. Euro überschreiten" (zuvor: mehr als 33 Mio. Euro). Zudem erwartet das Management nun über 2,0 Mio. bezahlte Mitgliedschaften (zuvor: 1,7 bis 1,8 Mio.) und rechnet mit mehr als 90,0 Mio. Euro Marketingausgaben (zuvor: mehr als 70,0 Mio. Euro). Das bereits kommunizierte Mittelfristziel wurde bestätigt (Umsatz 2025: 500 Mio. Euro). Insbesondere vor dem Hintergrund der zuletzt durch den Krieg sowie die erhöhte Inflation eher eingetrübte Verbraucherstimmung sowie der zahlreichen Gewinnwarnungen anderer konsumnaher Unternehmen überrascht uns die Erhöhung der Jahresziele. Es scheint, als könne sich CLIQ durch die Positionierung als Discount-Streaming-Anbieter erfolgreich vom Wettbewerb abgrenzen und mithilfe des eigenen Medieneinkaufteams zunehmend Nutzer akquirieren.



"CLIQ.de" als neue Marke vorgestellt: Im Rahmen des ersten Strategie-Updates präsentierte das Management die zukünftige Positionierung in der DACH-Region sowie Einzelheiten zum Launch der neuen Streaming-Marke "CLIQ.de". Am 1. September wird CLIQ in Deutschland im Web und mit einer nativen App (Mobile & TV) ein neues Multi-ContentPortal launchen. Mit einem günstigen Einführungspreis von 6,99 Euro pro Monat adressiert CLIQ damit vor allem preisbewusste Verbraucher. Zusätzlich zu den bestehenden Performance-Marketing-Kampagnen zur Mitgliedergewinnung wird das Unternehmen ab Herbst 2022 auch Brand-Marketing-Kampagnen in Online-Kanälen, im TV sowie über Outof-Home-Werbeflächen schalten. Im ersten Schritt soll dies in Deutschland sowie einem weiteren europäischen Land stattfinden und neben der Bekanntheit der Marke CLIQ auch die Kundenbindung und das Vertrauen steigern.



Bewertungsmodell angepasst: Für 2022 heben wir aufgrund des zuletzt guten TrackRecords von CLIQ unsere Prognosen auf Höhe der neuen Jahresziele an. Da die neue Guidance eine leicht niedrigere Marge impliziert (EBITDA-Marge: 15,2% vs. zuvor 15,7%), und wir dies vor dem Hintergrund des starken Wachstums sowie der erhöhten Marketingausgaben und steigenden Werbepreise auch für plausibel halten, haben wir gleichzeitig unsere Margenerwartungen etwas reduziert (z.B. EBITDA-Marge 2022-2028e: 15,8% vs. zuvor 16,4%).

Fazit: Auf operativer Ebene scheint CLIQ trotz makroökonomischer Unsicherheiten weiterhin auf der Überholspur zu sein. Mit Blick auf H2 dürfte insbesondere der Newsflow rund um den Launch des neuen Portals "CLIQ.de" im Fokus stehen. Das Bewertungsniveau erachten wir mit einem KGV 2022e i.H.v. 6,2x vor dem Hintergrund des starken (profitablen) Wachstums als unverändert attraktiv. Wir bestätigen daher die Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 70,00 Euro (zuvor: 66,00 Euro).





