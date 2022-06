Technologische Innovation macht alles einfacher. Dies gilt auch für den Anbau von Gemüse ohne Erde.

Eine solche Agrartechnologie wurde kürzlich bei der 23. Auflage der China (Shouguang) International Vegetable Science and Technology Expo in Shouguang, Weifang, in der ostchinesischen Provinz Shandong vorgestellt.

Messebesucher sahen Gemüse, das auf Anbaugestellen wuchs. Ein Sprühsystem zerstäubte die Nährlösung, um sie direkt auf das Wurzelsystem der Pflanzen aufzutragen.

Laut einem Repräsentanten am Messestand reduziert der erdlose Anbau den Arbeitsaufwand, da er kein Pflügen, Jäten oder andere landwirtschaftliche Tätigkeiten erfordert. Außerdem ist diese Technologie fast überall anwendbar, sogar in unbestellbaren Gebieten wie Wüste oder Ödland. Sie vergrößert die Anbaufläche für Gemüse und führt so zu höheren Erträgen.

Seit einigen Jahren setzt Shouguang in seinem Geschäftsbereich Gemüse massiv auf neue Spitzentechnologien. Die Stadt, die als größter Gemüseproduzent Chinas und als "Silicon Valley" des chinesischen Gemüsesektors gilt, verfügt über Gewächshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 40.000 Hektar und setzt rund 8 Millionen Tonnen Gemüse pro Jahr um. Das Unternehmen bietet integrierte Lösungen für den Gemüseanbau in mehr als 20 Regionen chinesischer Provinzen an.

Weifang, das Shouguang verwaltet, ist ebenfalls ein führender Akteur im Agrarsektor von Shandong. Sie ist die erste Stadt in Shandong, die einen Modernisierungsindex für den Agrarsektor und die ländliche Entwicklung eingeführt hat. Die Gesamtproduktion der Land- und Forstwirtschaft, der Viehzucht und der Fischerei der Stadt erreichte im letzten Jahr ein Volumen von 118,35 Milliarden Yuan (17,63 Milliarden US-Dollar).

Zudem wurden in Weifang mehrere nationale Plattformen eingerichtet: ein nationales Zentrum für Gemüse-Qualitätsstandards, ein nationales Zentrum für Qualitätsstandards und Innovation bei der Schlachtung von Vieh und Geflügel sowie ein nationaler Park für moderne Agrarwirtschaft.

