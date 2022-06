Köln/München (ots) -INVERTO, die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte Tochter der Boston Consulting Group (BCG), baut das Managing Board am Standort München weiter aus: Jürgen Wetzstein verstärkt zukünftig als Managing Director das Führungsteam.Wetzstein studierte Ingenieurwesen an der Universität Stuttgart und erwarb seinen Abschluss als MBA an der Pepperdine University in Los Angeles und der Universität in Hohenheim. Der 46-Jährige kann auf eine langjährige Erfahrung in der Unternehmensberatung und Industrie zurückblicken. Unter anderem beriet er Unternehmen aus der Automobil- und Maschinenbauindustrie bei der Neuorganisation und Optimierung des Einkaufs und der Supply Chain. "Mit seiner großen Expertise, insbesondere im Bereich der Industriegüter, wird Jürgen Wetzstein unser Team weiter verstärken und unser starkes Wachstum mit vorantreiben", sagt Lars Peter Häfele, Managing Director bei INVERTO und Leiter des Standorts München.Der gebürtige Aalener Wetzstein geht seine neue Aufgabe mit Engagement und Begeisterung an: "Die Fachexpertise in Einkauf und Lieferkettenmanagement mit dem globalen Netzwerk und der strategischen Ausrichtung der Muttergesellschaft BCG bietet Kunden ein breites Kompetenzspektrum aus einer Hand. Das starke Wachstum von INVERTO zeigt, dass Kunden dieser Kombination auch gerade in disruptiven Zeiten mit großen Verwerfungen in den Lieferketten vertrauen. Ich freue mich, diese Entwicklung zukünftig mitzugestalten".Pressekontakt:INVERTO GmbH - Lichtstraße 43 i - 50825 KölnMelanie Burkard-Pispers - Leitung Marketing & KommunikationPhone: +49 221 485 687 141 - Email: presse@inverto.com - Web:www.inverto.comOriginal-Content von: INVERTO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70186/5252287