Pareto Securities platziert erfolgreich Nordic Bond für die Media and Games Invest SE



20.06.2022 / 12:18

Pareto Securities platziert erfolgreich Nordic Bond für die Media and Games Invest SE Vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von 175 Mio. Euro für Media and Games Invest SE bei institutionellen Investoren platziert

Pareto Securities mit ausgewiesener Expertise im Bereich Gaming, hat in diesem Bereich mehr als 15 Platzierungen in den letzten drei Jahren am Kapitalmarkt durchgeführt Frankfurt, 20. Juni 2022. Die Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Deutschland, informiert über die erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten Anleihe im Nordic Bond Format über 175 Millionen Euro für die Media and Games Invest SE. Dabei fungierte Pareto Securities als Sole Bookrunner. Media and Games Invest ist ein führendes digitales Spiele- und Medienunternehmen, das an der Nasdaq First North Premier in Stockholm und an der Frankfurter Börse (Scale-Segment) notiert ist und aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 515 Millionen Euro aufweist. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und wird mit einem variablen Zinssatz von 3-Monats-EURIBOR + 6,25% verzinst. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Transaktion zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich Investitionen, Investitionsaufwendungen und Akquisitionen. Im Zusammenhang mit der Transaktion bot das Unternehmen einen teilweisen Rückkauf seiner ausstehenden Anleihe in Höhe von 350 Millionen Euro an, sodass ein Gesamtbetrag von 115 Millionen Euro zurückgekauft wurde. Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, erklärt: "Bereits zum achten Mal haben wir die Media and Games Invest bei einer erfolgreichen Bond-Transaktion beraten und unterstützen dürfen. Trotz der derzeit allgemein schwierigen Rahmenbedingungen wurde die Transaktion im Markt gut angenommen. Insbesondere bei institutionellen Anlegern aus den nordischen Ländern, Kontinentaleuropa und Asien zeigte sich eine starke Nachfrage, sodass das Orderbuch deutlich überzeichnet war. Als Pareto verfügen wir über einen etablierten Zugang zu institutionellen Investoren weltweit. So können wir attraktive Wachstumsunternehme sehr effektiv dabei unterstützen, den Kapitalmarkt für sich nutzen." Als deutsche Niederlassung ist Pareto Securities Germany auf die Beratung und Umsetzung von Finanzierungen für den hiesigen Mittelstand spezialisiert. Die Vorteile des Nordic Bonds mit seinen flexiblen Transaktionen Strukturen bietet mittelständischen Unternehmen eine adäquate Lösung für die Wachstumsfinanzierung. Im wachsenden Nordic-Bond-Markt ist die Pareto Securities als Vorreiter mit einem erfolgreichen Track Record sehr gut positioniert. Über eine besondere Sektorexpertise verfügt die Pareto Securities auch im Bereich Gaming, in dieser Branche hat sie allein 15 Deals in den letzten drei Jahren zum Erfolg geführt. Im laufenden Jahr 2022 hat die Pareto Securities zum Stand Juni bereits 25 Bonds erfolgreich platziert. Über Pareto Securities Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.



Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Claudio Sabatelli Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-24 60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66 Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: sabatelli @cometis.de E-Mail: info@paretosec.com http://www.cometis.de http://www.paretosec.com

