Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Deutschland, informiert über die erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten Anleihe im Nordic Bond Format über 175 Millionen Euro für die Media and Games Invest SE, so Pareto Securities in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...