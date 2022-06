Wegen des Personalmangels an Flughäfen kappt die Billigairline EasyJet ihre Kapazität für das zweite Geschäftshalbjahr. Dies werde zu einer Kostenbelastung führen und es würden mehr Kosten anfallen als in der Prognose zuvor veranschlagt, hieß es am Montag vom Unternehmen im britischen Luton, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Bei den Anlegern kommt dies zum Start der neuen Handelswoche nicht gut an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...