München (ots) -Die Ukraine könnte noch in dieser Woche EU-Beitrittskandidat werden. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) befürwortet das. Werden die anderen EU-Mitgliedstaaten zustimmen? Wie könnten Deutschland und die EU Kiew darüber hinaus unterstützen? Dazu im Gespräch der ukrainische Präsidentenberater Alexander Rodnyansky und der ehemalige russische Ministerpräsident Michail Kasjanow.Mitten in der Corona-Sommerwelle laufen Ende des Monats die kostenlosen Tests aus. Wie weiter in der Pandemiebekämpfung? Welche Coronamaßnahmen sollte die Ampelregierung jetzt ergreifen, um für den Herbst vorbereitet zu sein? Dazu im Studio der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).Wegen der Drosselung von Gaslieferungen aus Russland ruft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (B'90/Die Grünen) auf, Energie zu sparen. Steht uns ein harter Winter bevor? Darüber und andere Themen diskutieren der Kabarettist Jürgen Becker, die Parlamentskorrespondentin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" Helene Bubrowski und der ARD-Hauptstadtkorrespondent Stephan Stuchlik.Die Gäste:Karl Lauterbach, SPD (Bundesgesundheitsminister)Alexander Rodnyansky (Berater von Präsident Selenskyj)Michail Kasjanow (ehemaliger russischer Ministerpräsident)Jürgen Becker (Kabarettist)Helene Bubrowski (Parlamentskorrespondentin der "FAZ")Stephan Stuchlik (ARD-Hauptstadtstudio)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)