Die Aktie von Vestas hat am Montag zeitweise fast fünf Prozent gewonnen auf 170,20 Kronen. JPMorgan-Analyst Akash Gupta wies auf positive Branchennachrichten aus China hin. So habe sich das Gigawatt-Volumen in Ausschreibungsrunden für öffentliche Windkraftprojekte im Reich der Mitte im Jahresvergleich fast verdoppelt.Der direkte Einfluss auf europäische Anbieter sei zwar recht gering, da chinesische Unternehmen den Heimmarkt selbst dominierten. Allerdings sei auch die Konkurrenz durch Chinesen auf ...

