Pfizer wird bei Valneva einsteigen und 90,5 Mio. Euro (95 USD) investieren, was 8,1 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Der Kaufpreis pro Aktie liegt bei 9,49 Euro. Valneva plant den Angaben zufolge, den Erlös aus der Kapitalbeteiligung von Pfizer zur Unterstützung seines Phase-3-Entwicklungsbeitrags zum Lyme-Borreliose-Programm zu verwenden. Darüber hinaus haben Valneva und Pfizer die Bedingungen ihrer Zusammenarbeit und Lizenzvereinbarung aktualisiert, sowie um Lizenzgebühren durch Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 100 Millionen US-Dollar ergänzt. Andere Entwicklungs- und frühe Kommerzialisierungsmeilensteine ??bleiben unverändert, von denen 168 Mio. US-Dollar verbleiben, einschließlich einer Zahlung von 25 Mio. US-Dollar an ...

