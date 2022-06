DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer International übernimmt Rosenbauer America vollständig

Leonding (pta004/23.06.2022/07:00) - Die Rosenbauer International AG kauft auch den verbliebenen 25-prozentigen Minderheitenanteil von General Safety Equipment Corp. an der Rosenbauer America und übernimmt damit die vormals gemeinsame US-Holding vollständig. Das Closing ist für Monatsende geplant, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Rosenbauer America LLC ist die Holdinggesellschaft für das Nordamerika-Geschäft des Rosenbauer Konzerns und vereint die Produktionsunternehmen Rosenbauer South Dakota LLC, Rosenbauer Minnesota LLC, Rosenbauer Motors LLC sowie die Rosenbauer Aerials LLC unter einem Dach. Das Geschäftsvolumen der Rosenbauer America LLC belief sich zuletzt auf 262,9 Mio EUR. Nordamerika ist für den Rosenbauer Konzern ein strategischer Zukunftsmarkt und hat sich 2021 der COVID-19 Pandemie zum Trotz sehr dynamisch entwickelt. So dürfte das Beschaffungsvolumen im Vorjahr auf über 6.000 Fahrzeuge gestiegen sein, womit Nordamerika klar der weltweit größte Feuerwehrmarkt ist.

Rosenbauer sieht in der Übernahme der Gesellschaft die strategische Chance, sein Geschäft in dieser Region weiter auszubauen und die Integration des US-Teilkonzerns zu verstärken.

