NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB anlässlich des verschobenen Börsengangs der Sparte E-Mobility auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Die Ankündigung sei keine große Überraschung, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn das Management des Industriekonzerns habe bereits zuvor erklärt, dass es auf ein "Fenster der Marktstabilität" warte und dass kein Druck bestehe, den Börsengang um jeden Preis durchzudrücken./edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2022 / 06:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 06:34 / EDT



ISIN: CH0012221716

