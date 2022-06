DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Planzahlen

Vectron Systems AG: Vectron passt die Planung für das laufende Geschäftsjahr 2022 an



20.06.2022

Münster, 20. Juni 2022: Nachdem sich im zweiten Quartal ein schwächeres Geschäft abzeichnet als zunächst angenommen, passt der Vorstand der Vectron Systems AG die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 an.



Im Kontext möglicher Lieferkettenprobleme und gleichzeitig hoher Nachfrage hatten die Vectron-Fachhändler im Vorjahr sehr hohe Lagerbestände aufgebaut. Da Vectron entgegen der Erwartung in der Lage war, Lieferengpässe weitestgehend zu vermeiden, haben die Händler nun in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2022 diese Überbestände größtenteils abgebaut. Dies führte dazu, dass der Absatz von Vectron an die Fachhändler entsprechend gedämpft wurde. Nach Erhebungen von Vectron ist dieser Lagerabbau weit fortgeschritten und sollte daher im zweiten Halbjahr einen geringeren Einfluss haben.



Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Gesellschaft daher nach der Rechnungslegung IFRS einen Umsatz von EUR 27,0 bis EUR 30,0 Mio. bei einem EBITDA von EUR -0,8 Mio. bis EUR 0,8 Mio. In der bisherigen Prognose vom 01. März 2022 plante die Gesellschaft mit einem Umsatz von EUR 33,0 Mio. bis EUR 36,0 Mio. bei einem EBITDA von EUR 1,9 Mio. bis EUR 3,4 Mio.



Der strukturelle Wandel hin zu digitalen Diensten geht aber, relativ unbeeinflusst von den durch externe Ereignisse verursachten Verwerfungen im Kassengeschäft, ungebremst weiter. Hier geht der Vorstand weiterhin von einer deutlichen Steigerung der wiederkehrenden Einnahmen aus, d.h. von EUR 6,5 Mio. im Vorjahr auf einen Umsatz zwischen EUR 9,0 Mio. und EUR 9,5 Mio. in diesem Jahr (bisherige Schätzung ca. EUR 9,8 Mio.).







