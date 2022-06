Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Serie brutaler Kursbewegungen an den Aktien- und Rentenmärkten setzt sich fort, so die Analysen der DekaBank.Der DAX habe in der vergangenen Woche spürbar verloren, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei zeitweise auf 1,8% nach oben geschossen. Relativ gesehen sei das der stärkste Zinsanstieg aller Zeiten, nachdem die zehnjährigen Bundesanleihen im Dezember 2021 noch bei -0,4% rentiert hätten. Der Grund für diese spektakulären Kursbewegungen liege darin, dass die Notenbanken beim Thema der Inflationsbekämpfung endlich aufgewacht seien. Dementsprechend habe die Europäische Zentralbank schon Anfang Juni eine Reihe von Zinserhöhungen angekündigt, was die Marktzinsen wieder in den positiven Bereich gebracht habe. ...

