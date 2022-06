Selbst kritische Stimmen wie die von Karl Lauterbach zur Legalisierung von Cannabis schlagen mittlerweile andere Töne an. Von Robert Steininger* Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland nimmt immer mehr an Fahrt auf. Selbst kritische Stimmen in der Bundesregierung wie die von Karl Lauterbach schlagen mittlerweile andere Töne an. Das Ziel ist es, für eine professionelle, sichere und legale Infrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...