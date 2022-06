BMW auf Expansionskurs in Österreich - DAX und Dow Jones im Chart-Check

Werbung



Der Konzern BMW investiert zukünftig eine Milliarde Euro in den Ausbau der Elektrofahrzeugsparte am Standort Steyr in Österreich. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, den DAX© sowie weitere Basiswerte unter die Lupe.



Der deutsche Autobauer hält an der Expansionstrategie seines Elektrofahrzeugsegments fest und investiert ab 2025 rund eine Milliarde Euro in das Werk in Steyr. Mit der Strategie setzt BMW ein klares Zeichen für den Wandel in der deutschen Automobilindustrie und legt zugleich neue Maßstäbe für das größte Motorenwerk von BMW. Jährlich sollen rund 600.000 Fahrzeuge vom Band rollen, mit dem Fokus auf die Fertigung und Entwicklung von elektrischen Antrieben. BMW betont am Standort Steyr 2.200 Arbeitsplätze in der Elektromobilität zu schaffen. Dennoch äußert sich BMW zurückhaltend in Bezug auf das Ende des Verbrennermotors.





Wie die Lage an den Finanzmärkten aus Technischer Sicht aussieht, diskutiert Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, in der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement der täglich aktuellen Chartanalyse anmelden und sich auf eine fundierte technische Analyse verschiedener Werte freuen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?