München / Danzig (ots) -ClickMeeting, europäische Plattform für Online-Meetings und Webinare, hat nach rund einem Jahr per Umfrage erneut einen genaueren Blick auf den Status quo beim Thema "Online-Etikette" geworfen. 2021 räumten 73 Prozent der Befragten ein, bei Online-Meetings nebenbei noch andere Dinge zu erledigen. Heute schalten 69 Prozent der Teilnehmer ihr Smartphone und andere elektronische Geräte während eines Meetings stumm. Den neuen Daten zufolge bereiten zudem 70 Prozent der Befragten vor einem Online-Meeting Notizen vor und 60 Prozent überprüfen vorab, ob die genutzten Geräte ordnungsgemäß funktionieren.Die jüngste Umfrage von ClickMeeting (https://clickmeeting.com/) zeigt, dass 53 Prozent der Befragten über die vergangenen zwölf Monate eine Verbesserung des Verhaltens von Online-Teilnehmern festgestellt haben - dies ist genau der gleiche Anteil der Befragten, der ein Jahr zuvor angab, dass Regeln für die Online-Etikette erforderlich wären. 18 Prozent der Befragten konnten hingegen keine Veränderung feststellen und 29 Prozent gaben an, dass sie diesen Fragen keine Aufmerksamkeit schenken.Nach wie vor wichtig ist Pünktlichkeit. 2021 gaben 87 Prozent der Befragten an, dass sie es für wichtig halten, pünktlich zu einem Online-Meeting zu erscheinen und bis zum Ende zu bleiben. Wie sich herausstellt, haben die Befragten ihre Meinung zu diesem Thema nicht geändert. Heute halten 85 Prozent der Befragten Pünktlichkeit für wichtig, 3 Prozent haben dazu keine Meinung. Wie vor einem Jahr sind nur 8 % der Befragten der Meinung, dass Pünktlichkeit nur mit Blick auf die vortragende Person wichtig ist. 4 % halten sie für unwichtig.Methodologie: Umfrage unter 500 Personen in Europa.