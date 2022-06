In Neuseeland konnten zahlreiche Menschen letzte Nacht eine außergewöhnliche Erscheinung am Nachthimmel beobachten: Eine blaue Lichtspirale sorgte für Verwunderung und Spekulationen. "Es sah aus wie eine riesige Spiralgalaxie, die einfach am Himmel hing und langsam dahintrieb." So beschreibt eine Anwohnerin das Lichtspektakel, das sich in der vergangenen Nacht in Teilen Neuseelands am Nachthimmel zeigte, dem Nachrichtenportal The ...

Den vollständigen Artikel lesen ...