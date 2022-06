Am Aktienmarkt findet der TecDAX zur Stunde keine klare Richtung. Derzeit liegt das Kursbarometer mit 0,33 Prozent ganz leicht im Plus. Gegenwärtig sind die privaten und institutionellen Anlegern an der Börse offenbar unschlüssig hinsichtlich der weiteren Kursrichtung. Der TecDAX lag mit einem geringen Plus von 0,33 Prozent zwischenzeitlich leicht in der Gewinnzone.

Den vollständigen Artikel lesen ...