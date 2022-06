DJ Mutares übernimmt Heat Transfer Technology von Siemens Energy

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Beteiligungsgesellschaft Mutares übernimmt das Geschäft mit Technologie für Wärmeübertragung von Siemens Energy. Finanzielle Einzelheiten nannte die Mutares SE & Co KGaA nicht. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet. ie Sparte Heat Transfer Technology ist den Angaben zufolge ein Spezialist auf dem Gebiet der Abhitzedampferzeugnisse für gasbefeuerte Kraftwerke und Energieeffizienzanwendungen im industriellen Maßstab. Das Unternehmen beschäftigt rund 270 Mitarbeiter, hauptsächlich in den Niederlanden und in Deutschland. Mutares stärkt mit der Akquisition das Segment Engineering & Technology und erwarte signifikante Synergieeffekte mit dem Kraftwerksgeschäft seiner Tochter Balcke-Dürr.

June 20, 2022

