Mutares Aktie mit dem Drang zu mehr. Mehr Übernahmen, mehr - wesentlich mehr - Umsatz, und mehr Fremdkapital falls man sich entschliesst die angekündigte Anleihe im Volumen von 175 Mio EUR zu emittieren. Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) meldet heute Übernahme Nummer 7, Lauf. Das "Nachrichtenumfeld" der Münchener ist derzeit positiv: Mit dem für den 23.06. geplanten Teilexit über IPO der Nordec Group mit bis zu 22 Mio EUR Zufluss und dem zuletzt am 31.05.2022 gemeldeten bereits sechsten Unternehmenserwerb in 2022: Automotive mit 500 Mio EUR Umsatz. Und heute eine Fortsetzung der Story. ...

