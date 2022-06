SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto- und Batterieentwickler BYD Company Ltd. baut sein Modell-Portfolio aus, nun sind Erlkönig-Bilder des Kleinwagens Seagull im Internet aufgetaucht. Die vom US-Investor Warren Buffett und seinem Fonds Berkshire Hathaway seit 2008 unterstütze BYD Co. Ltd....

Den vollständigen Artikel lesen ...