FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Compugroup nach einer Investorenveranstaltung von 78 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kernaussage von Finanzvorstand Michael Rauch sei gewesen, dass es keine Änderungen an der Strategie des IT-Dienstleisters nach dem überraschenden Abgang des Vorstandschefs geben werde, geht aus einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts hervor./edh/mis



ISIN: DE000A288904

