(shareribs.com) Washington 20.06.2022 - Die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene ist in den USA auch weiterhin nicht Realität. Die Regierung Biden hat sich bislang deutlich zurückgehalten. Das Justizministerium bereitet nun ein Statement vor. Die Erwartungen an US-Präsident Biden waren vor den Wahlen im Jahr 2020 enorm hoch. In einigen Bereichen gab es Fortschritte, andere Themen sind der politischen ...

