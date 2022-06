Zahlreiche Änderungen gibt es heute in den wichtigen deutschen Börsenindizes DAX, MDAX und SDAX. Denn die Deutsche Börse überprüft in regelmäßigen Abständen die Marktkapitalisierung und das durchschnittliche Handelsvolumen börsennotierter Unternehmen und passt dann entsprechend die Indexzusammensetzung an. Erfahren Sie hier, welche das sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...