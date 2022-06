The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.06.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2022



ISIN Name

CA00830Q1081 AFFINOR GROWERS INC.

CA26210W1005 DRONE DELIV.CANADA CORP.

FR0000120222 CNP ASSURANCES INH. EO 1

SE0012323756 ARTIFICIAL SOLU.INT. CL.B

US6033801068 MINERVA NEUROSC. DL-,0001

