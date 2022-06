Michael Saxon, der zum Chief Executive Officer von TAAT ernannt wurde, war über 20 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei Altria und PMI tätig, unter anderem als Leiter des Corporate Venture Fund von Altria und als General Manager für Norwegen und Dänemark. Er leitete Geschäftseinheiten mit voller Profit- und Verlustverantwortung (P&L) von USD $100 Mio. bis USD $3 Mrd. und erzielte dabei kontinuierlich Rekordgeschäftsergebnisse.

Las Vegas und Vancouver, 20. Juni 2022 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das "Unternehmen" oder "TAAT") freut sich, die Ernennung von Michael Saxon, einem verdienten Experten der Tabakindustrie mit 20 Jahren Erfahrung, zum Chief Executive Officer des Unternehmens ("CEO") und Mitglied des Verwaltungsrats bekannt zu geben. Herr Saxon ist seit Ende 2020 Mitglied des Advisory Board von TAAT (wie in einer Pressemitteilung vom 1. Oktober 2020 bekannt gegeben wurde). Herr Saxon verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Erzielung einer profitablen Marktdurchdringung von Tabakprodukten in den USA und mehreren internationalen Märkten und wird voraussichtlich maßgeblich dazu beitragen, dass das Unternehmen die Präsenz von TAAT auf globaler Ebene skalieren kann. Der ehemalige CEO Setti Coscarella wird dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Michael Saxon ist ein versierter Manager für Verbraucherprodukte mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Fortune-100-Unternehmen in den USA, Europa und Asien, nachdem er erfolgreich Einfluss auf Regierungspolitik genommen und Geschäftseinheiten mit voller Gewinn- und Verlustverantwortung von USD $100 Millionen bis USD $3 Milliarden geleitet hat. Er war dabei in verschiedenen Regulierungssystemen tätig. Seine Karriere ist gekennzeichnet durch Rekorderträge und -marktanteilgewinne, die zu einer Vielzahl von Marktbedingungen führten und in verschiedenen Markteinführungsmodellen, einschließlich Großhandel, Distributor und DSD, erfolgreich war. Er verfügt über eine starke, innovative Denkweise, die auf seiner Erfahrung bei der Entwicklung neuer Produkte und Marken basiert und als Katalysator für erfolgreiche groß angelegte Transformationsinitiativen zur Förderung des organischen Wachstums und zur Durchführung von M&A-Transaktionen für den Eintritt in neue Märkte dient. Herr Saxon war über 20 Jahre in verschiedenen Positionen bei Altria Group und Philip Morris International (PMI) tätig. Zuletzt unterstützte er die Gründung von Trolley Ventures, einem Venture Capital-Unternehmen in Richmond, VA, das in Start-ups in frühen Stadien investiert.

Herr Saxon, der jetzt Chief Executive Officer von TAAT ist, war über 20 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei Altria und PMI tätig, unter anderem als Leiter des Corporate Venture Fund von Altria und als General Manager für Norwegen und Dänemark als Leiter der Geschäftsaktivitäten von PMI. Er leitete Geschäftseinheiten mit voller Profit- und Verlustverantwortung (P&L) von USD $100 Mio. bis USD $3 Mrd. und erzielte dabei kontinuierlich Rekordgeschäftsergebnisse.

"Ich freue mich sehr, dem TAAT-Team beizutreten", sagte Michael Saxon. "Dies ist eine spannende Zeit in unserer Branche, und TAAT ist gut positioniert, um neue Standards zu setzen. Mit etwa achtzehn Monaten tatsächlichem Markt- und Verbraucherfeedback bin ich der Meinung, dass TAAT sich in einer idealen Position befindet, um seine Kommerzialisierungsbemühungen zu beschleunigen. Dazu gehört auch die Fokussierung unserer Bemühungen auf den großen und profitablen US-Markt, während unser Produktentwicklungsteam seine Fähigkeiten nutzt, um andere ‚Beyond Tobacco'-Produkte zu entwickeln, die die USA und andere internationale Märkte weiter revolutionieren können. Für das Unternehmen ergeben sich enorme Marktchancen, und ich freue mich darauf, neue Initiativen zu starten, um die Akzeptanz von TAAT bei erwachsenen Verbrauchern zu beschleunigen."

Setti Coscarella, ehemaliger CEO und Director, sagte: "Es war mir eine Freude, TAAT in den ersten Jahren und durch die Pandemie zu führen. Ich bin sehr zufrieden, dass das Unternehmen bei der Übergabe an Herrn Saxon so ausgezeichnet aufgestellt ist, und ich freue mich, weiterhin als Berater tätig zu sein."

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es Directors und Officers insgesamt 1.750.000 Incentive-Aktienoptionen ("Optionen") gewährt hat. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von $0,85 je Stammaktie (jeweils eine "Aktie") und gelten für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung. 1.500.000 der Optionen werden vierteljährlich über einen Zeitraum von zwei Jahren ab der Emission übertragen, beginnend am 91. Tag der Gewährung. Die Optionen wurden gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt.

Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Saxon in das Board of Directors und als CEO hat das Unternehmen ihm im Rahmen des von den Aktionären genehmigten Restricted Share Unit Plans (dem "RSU Plan") 1.000.000 Restricted Share Units ("RSUs") gewährt. Die RSUs werden vierteljährlich über einen Zeitraum von zwei Jahren ab der Emission zugeteilt, ab dem 91. Tag der Gewährung, und berechtigen Herrn Saxon zum Erwerb einer Aktie des Unternehmens, die jeder RSU zugrunde liegt, indem er dem Unternehmen gemäß dem RSU-Plan eine entsprechende Bekanntmachung über den Erwerb gibt. Gemäß dem RSU-Plan wurden die RSU auf Basis des Schlusspreises der Aktien an der Canadian Securities Exchange (CSE) am 17. Juni 2022 zu einem Preis von $0,85 bewertet.

TAAT gibt hiermit bekannt, dass Setti Coscarella mit sofortiger Wirkung von seinen Positionen als Chief Executive Officer und Director des Unternehmens zurückgetreten ist. Das Unternehmen möchte Herrn Coscarella für seine Beiträge zur Etablierung des Produkts und der Marke danken und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Über TAAT Global Alternatives Inc.

TAAT entwickelt, produziert und vertreibt alternative Produkte in Kategorien wie Tabak, Hanf, Kratom und anderen aufstrebenden Segmenten der CPG-Industrie. Das Hauptprodukt ist eine nikotin- und tabakfreie Zigarette mit einer zum Patent angemeldeten Grundstoffformulierung, die in über 2.700 US-Geschäften verkauft wird. Mit einem Nettoumsatz von über CAD $80 Millionen im Jahr 2021 zählen zu den TAAT-Anlagen ein Produktionswerk in Nevada sowie ein Distributionszentrum und mehrere Bedarfsartikelgeschäfte in Ohio.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatglobal.com.

