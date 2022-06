Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir an dieser Stelle bereits mit "Geht der Rally die Puste aus?". Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir an dieser Stelle bereits mit "Geht der Rally die Puste aus?". Darin thematisierten wir die damaligen Konsolidierungstendenzen in der Preisentwicklung. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...