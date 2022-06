Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Landlord Go ist ein revolutionäres Augmented-Reality-Geolocation-Immobilienhandelsspiel, das weltweit das größte seiner Art ist. Jeden Tag können 6 Millionen Spieler einige der bekanntesten Wahrzeichen und Gebäude der Welt, wie den Eiffelturm oder das Empire State Building, kaufen, verkaufen oder sogar Miete kassieren. Landlord Go hat die Spielelandschaft verändert und ein neues Projekt steht kurz vor der Veröffentlichung: Reality NFT, unterstützt durch die dezentralen Lösungen von Golem Network. Jetzt wird die Beschäftigung mit Premium-Inhalten auf Landlord Go passives Einkommen für Reality NFT-Inhaber generieren.Golem Network ist eine dezentralisierte Open-Source-Plattform für die gemeinsame Nutzung von Computerressourcen. Dank der Architektur von Golem wurde Reality NFT eine Plattform zur Verfügung gestellt, die Backend-Aufgaben wie den Zugang zur Blockchain und die Berechnung des passiven Einkommens für NFT-Besitzer übernimmt und so die Schaffung des NFT-Ökosystems von Reality ermöglicht."Aufgrund seiner dezentralen Natur ist das Golem Network eine natürliche Wahl, wenn es darum geht, Gateways zur Blockchain zu hosten. Golems Entdeckungsmechanismus erlaubt es, Zentralisierungspunkte zu vermeiden, die für Web2-Lösungen typisch sind. Als Folge dieses Ansatzes ist es viel einfacher, einen permanenten Zugang zu einem auf Golem gehosteten Dienst zu gewährleisten", sagte Pawel Burgchardt - Chief Product Officer bei Golem Factory.Sieciech Czajka - Senior Software Engineer bei Golem Factory, fügte hinzu: "Das Golem Network ermöglicht das Hosten verschiedener Anwendungen, die von Batch-Verarbeitung (z.B. wissenschaftliche Berechnungen, Rendering) bis hin zu serviceähnlichen Backends reichen. Sobald die Nachfrage nach Berechnungen steigt, ist es sehr einfach, sie durch die Bestellung weiterer Provider und die Bereitstellung zusätzlicher Instanzen eines Dienstes auf diesen zu erhöhen. Wir arbeiten derzeit eng mit Reality NFT zusammen, um ihnen zu helfen, die Vorteile des dezentralen Computings zu nutzen und diese Technologie zur Stärkung ihres Backends einzusetzen.""Im Zuge der Entwicklung der Golem-Plattform hat unser F&E-Team in verschiedenen Bereichen der Kryptowirtschaft und des Mechanismusdesigns geforscht. Durch diese Forschung haben wir einen umfangreichen Erfahrungsschatz gesammelt, den wir nun gerne mit unseren Partnern teilen. Ähnlich wie bei Golem ist es unser Ziel, ein solides Fundament für eine nachhaltige Wirtschaft zu legen und Reality Games dabei zu helfen, einen Mehrwert für die Nutzer zu schaffen", sagt Marcin Benke - R&D Advisor bei Golem Factory.Bald wird das Golem Network weitere faszinierende Projekte vorstellen. In der Zwischenzeit führt das Unternehmen einen Wettbewerb durch, bei dem Benutzer 1500 Dollar für ein NFT von OpenSea gewinnen können. Weitere Informationen finden Sie unter realitynft.golem.network.Video https://www.youtube.com/watch?v=ehyeh_J2qgY Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1843084/Golem_Network_Team.jpgPressekontakt:Adrian Pietraszkiewicz,Marketingdirektor bei Golem Network,adrian.pi@golem.network,[linkedin.com/in/golemadrian],+48 725 26 26 25Original-Content von: Golem Factory GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163843/5253005