Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ: UEIC), das weltweit führende Unternehmen für universelle Steuerungslösungen für Heimunterhaltung und Geräte für das Smart Home, wurde vom finnischen Unternehmen DNA ausgewählt, um die preisgekrönte Android-TV-Fernbedienung von UEI, UEI KITA, zu debütieren.

Finland's DNA Selects Universal Electronics for its Award-Winning Android TV Controller. The UEI KITA controller for Android TV has received the prestigious "RedDot" award for its outstanding fit, form and function. The elegant design fits perfectly in users' hands due to its slim rechargeable battery that makes the product much thinner and easier to hold than ordinary remote controls. (Photo: Business Wire)