DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. Juni

=== *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai zuvor: +3,843 Mrd CHF *** 08:15 IT/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Interview zu Aufsichtsprioritäten bei Veranstaltung von Mediobanca, Mailand *** 09:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Industrie; u.a. Reden von Bundeskanzler Scholz (11:15), Bundesfinanzminister Lindner (12:30) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (16:35), Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone April 11:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Online-HV 11:00 DE/Varta AG, Online-HV 11:00 DE/Medios AG, Online-HV 11:00 DE/Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), PK zur aktuellen Lage des Gastgewerbes, Berlin 11:00 DE/Initiative DFA Digital für alle, Online-Pk zu Digitaltag 2022 - Digitalisierung erleben, Berlin 11:20 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit der litauischen Ministerpräsidentin Simonyte, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote beim 3. Berlin Aviation Summit des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI), Berlin *** 13:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Teilnahme an der Kabinettssitzung des Landes Mecklenburg-Vorpommern *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -3,6% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm 17:00 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Inflation Webinar Series 21:30 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Risk Mgmt Assoc., Richmond ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angaben

June 21, 2022 00:03 ET (04:03 GMT)

