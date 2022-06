. Hensoldt Aktie aus einer Branche, die wieder hoffähig geworden ist durch den Krieg in der Ukraine. Die bisher gesehenen Kursanstiege müssen nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und die Aufnahme in den SDAX zeigt die gewonnene Stärke am Kapitalmarkt. Aus dem wenig beachteten "Rüstungsladen" ohne Übernahmephantasie, da beim Bund und der italienischen Leonardo-Gruppe 50,2 % der Aktien dauerhaft "geparkt" waren und sind, wurde ein aufmerksam beobachteter Konzern, der vor einer langandauernden Auftragsflut steht. Und der - so war es schon vorher geplant - bei der europäischen Konsolidierung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...