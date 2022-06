Bloomberg News berichtet, dass die französische Großbank BNP PARIBAS Übernahmeinteresse für den niederländischen Konkurrenten geäußert habe. ABN AMRO wird vom niederländischen Staat kontrolliert. Demnach hat BNP die Regierung um ein Treffen gebeten und ihr Interesse an einer Transaktion erörtert. Allerdings soll sich das Interesse der niederländischen Regierung an einem Komplettverkauf in Grenzen halten. Zwischenzeitliches Plus am Freitag + 18 %. Mit im Auftrieb lag die COMMERZBANK rd. 4 % fester. Auch hier wird der BNP nachhaltiges Interesse nachgesagt. Klar ist: Die Zinswende wird die Übernahmeaktivitäten im Bankensektor beschleunigen. Noch liegen die Bewertungen im Keller. Denn: So erwartet z. B. die COMMERZBANK bei einem parallelen Anstieg des Zinsniveaus um 100 Basispunkte über alle Laufzeiten hinweg im Jahr eins 600 bis 650 Mio. € zusätzlichen Zinsüberschuss und im Jahr zwei rund 1 Mrd. €. Bei lediglich 9,8 Mrd. € Börsenwert hat das Gewicht! Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen Bernecker Daily. Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

