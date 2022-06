Die Stabilisierung im DAX dürfte am Dienstag zunächst weiter gehen. Der Broker IG taxiert den DAX etwa zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 13.322 Punkte. Am Ende der vergangenen Woche hatte der DAX die Marke von 13.000 Punkten nur knapp gehalten, nachdem er von seinem Monatshoch über zehn Prozent verloren hatte.Hauptthema bleibt die immense Inflation und das Gegensteuern der Notenbanken mit Zinserhöhungen. An der Wall Street wurde tags zuvor feiertagesbedingt nicht gehandelt, ...

