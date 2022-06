Der Dax hat zum Wochenstart seine zaghafte Erholung von Freitag fortgesetzt. Die Stimmung an den Aktienmärkten liegt nach dem Ausverkauf in der Vorwoche wieder am Boden. Der Rutsch an die runde 13.000 Punkte-Marke hat jedoch zahlreiche Schnäppchenjäger angelockt. Die günstigeren Kurse werden nun wieder zum Wiedereinstieg genutzt. Im späten Montagshandel konnte sich der Dax weiter ...

