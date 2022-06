Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gut in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX begann den gestrigen Tag im Plus und baute seine Gewinne im Anschluss immer weiter aus. Am Ende ging er auf Tageshoch mit 13.265 Punkten aus dem Handel. Marktidee: Allianz Die Aktie der Allianz befindet sich seit dem Februar im Korrekturmodus. In der vergangenen Woche startete dann eine Erholungsbewegung. Die Chancen auf eine Ausdehnung dieser Erholung stehen gut, solange der Kurs nicht unter eine bestimmte Marke fällt. Auf der Oberseite rücken zunächst zwei Widerstände in den Fokus. Mit einem Tagesschluss darüber würde sich das kurzfristige Bild weiter aufhellen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf